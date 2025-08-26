晴時多雲

體育 網球

美網》艾卡拉茲的平頭原來是哥哥出包 自嘲在場上變得更快

2025/08/26 16:33

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在美國網球公開賽以平頭新造型亮相，成為外界熱議話題，他笑說：「其實是我哥在操作機器時出現失誤…。」

艾卡拉茲今天以6：4、7：5、6：4擊敗身高211公分的美國巨砲奧裴卡（Reilly Opelka），而他煥然一新的造型比起晉級一事更引人關注，他也解釋其中原因，「其實感覺真的很不一樣，我覺得我本來的頭髮太長，比賽前我說我的想剪掉頭髮，而我哥哥操作機器出現失誤，唯一的解決方法就是全部剃掉，說實話，看起來不太好看，但我覺得好像也沒那麼糟。」

艾卡拉茲說，「我對弄頭髮一點都不感興趣，我就是那種：『好吧，頭髮長出來了』，過幾天就好了的人，它會自然而然地長出來。」

對於外界討論他的頭髮，艾卡拉茲說：「我沒看到有什麼討論，有些人喜歡，有些人不喜歡，說實話，我只是覺得人們的反應很好笑，所以我現在也做不了什麼，只能對他們的討論笑笑而已。」

談到對比賽的影響，艾卡拉茲開玩笑第說，「我想我變得更快，當我看到螢幕上出現自己的新髮型，我覺得挺有趣，我是說，頭超級白，看起來有點怪怪的。」

