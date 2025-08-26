晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》頭痛仍留在場上硬拚！兄弟強投魏碩成一段話 讓愛妻有感而發

2025/08/26 17:10

中信兄弟先發投手魏碩成與捕手陳統恩。（資料照，記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手魏碩成與捕手陳統恩。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟28歲左投魏碩成在下半季繳出穩定成績，被網友封為「魏能帝」。不過他24日面對台鋼雄鷹之戰，首局一度出現頭痛症狀，畫面令人膽戰心驚，最終仍留在場上硬拚繳出好投。昨天魏碩成的妻子也在社群有感而發，直呼「運動員、真的都是用命在場上拼搏」。

魏碩成24日在台北大巨蛋先發對上台鋼，開賽就控球不穩，並在滿壘時保送王柏融讓台鋼先馳得點，投球過程中，魏碩成一度冒冷汗退場投手丘，投手教練王建民跟防護員都上場關心。挺著身體不適，魏碩成最終仍撐完5局，僅失掉2分（1分責失）。

魏碩成妻子昨天也在Instagram上發文訴說心境，「球賽開始的第一局，看著先生臉色越來越不好，表情很不舒服，汗如雨下像快昏倒，電視機前的我真的快嚇死。看著他丟完五局任務，我真的是紅著眼眶看完的，心裡又緊張又擔心。接到他下班後趕快去掛急診，當時我就問：『為什麼你都不舒服了！還不下場休息？』」

魏碩成妻子透露，魏碩成向她說，「前兩天都用那麼多牛棚了，如果我休息，那他們怎麼辦？雖然頭真的很痛，但是我的身體還有力，教練，領隊、防護員都叫我休息了，但是我不想...」魏碩成妻子坦言：「心裡也知道他就算不舒服，也一定會想辦法把他的任務完成，這就是我認識十年以來不變的他。」

魏碩成妻子表示，她相信每個運動員都和魏碩成有一樣的精神與態度，但比賽有輸有贏，球員都是用盡全力在場上拚搏奮鬥，並分享自己近期很喜歡的一句話，「你們不能因為贏的時候才愛他們！一起贏、一起輸、一起扛！」魏碩成妻子也強調，目前魏碩成已經平安在家休養，也感謝外界關心與鼓勵。

在 Instagram 查看這則貼文

郁臻（@lana._1012）分享的貼文

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中