中職》頭痛仍留在場上硬拚！兄弟強投魏碩成一段話 讓愛妻有感而發

中信兄弟先發投手魏碩成與捕手陳統恩。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟28歲左投魏碩成在下半季繳出穩定成績，被網友封為「魏能帝」。不過他24日面對台鋼雄鷹之戰，首局一度出現頭痛症狀，畫面令人膽戰心驚，最終仍留在場上硬拚繳出好投。昨天魏碩成的妻子也在社群有感而發，直呼「運動員、真的都是用命在場上拼搏」。

魏碩成24日在台北大巨蛋先發對上台鋼，開賽就控球不穩，並在滿壘時保送王柏融讓台鋼先馳得點，投球過程中，魏碩成一度冒冷汗退場投手丘，投手教練王建民跟防護員都上場關心。挺著身體不適，魏碩成最終仍撐完5局，僅失掉2分（1分責失）。

魏碩成妻子昨天也在Instagram上發文訴說心境，「球賽開始的第一局，看著先生臉色越來越不好，表情很不舒服，汗如雨下像快昏倒，電視機前的我真的快嚇死。看著他丟完五局任務，我真的是紅著眼眶看完的，心裡又緊張又擔心。接到他下班後趕快去掛急診，當時我就問：『為什麼你都不舒服了！還不下場休息？』」

魏碩成妻子透露，魏碩成向她說，「前兩天都用那麼多牛棚了，如果我休息，那他們怎麼辦？雖然頭真的很痛，但是我的身體還有力，教練，領隊、防護員都叫我休息了，但是我不想...」魏碩成妻子坦言：「心裡也知道他就算不舒服，也一定會想辦法把他的任務完成，這就是我認識十年以來不變的他。」

魏碩成妻子表示，她相信每個運動員都和魏碩成有一樣的精神與態度，但比賽有輸有贏，球員都是用盡全力在場上拚搏奮鬥，並分享自己近期很喜歡的一句話，「你們不能因為贏的時候才愛他們！一起贏、一起輸、一起扛！」魏碩成妻子也強調，目前魏碩成已經平安在家休養，也感謝外界關心與鼓勵。

