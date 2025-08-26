中職》統一新洋投獅帝芬首度牛棚 9月第二週上一軍

統一新洋投獅帝芬。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕上週末抵台的統一新洋投獅帝芬（Jackson Stephens）今天一軍路隨隊，並將首度進牛棚。統一總教練林岳平表示，獅帝芬預定會在二軍試投2場，9月第二週再上一軍。

林岳平表示，原本考慮讓獅帝芬週日直接在一軍開箱，但是詢問選手的結果，他上一次比賽已經是8月初，需要時間調整，還無法在一軍出賽，因此週日先去二軍試投，至少要投2場，9月第二週才會上一軍。

請繼續往下閱讀...

由於飛力獅和獅帝芬確定留用，另外3名洋投布雷克、蒙德茲和奧德瑞必須註銷1人。林岳平表示，布雷克、蒙德茲和奧德瑞本週各再先發1場之後，831洋將大限當天才決定去留。

由於獅帝芬本週還無法在一軍出賽，統一週日的先發人選還在難產中。林岳平表示，郭俊麟、周彥農和沒有上過一軍的張宥謙都是可能人選，張宥謙原本不會這麼快上一軍，但是郭俊麟和周彥農的先發表現都不夠理想，才把張宥謙列入選項。

19歲的張宥謙去年獲得統一第2指名，今年在二軍出賽10場、6場先發，戰績0勝2敗1救援1中繼，防禦率2.66。

統一新洋投獅帝芬。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法