中職》831大限前有一軍開箱機會嗎？兄弟韋禮加今二軍6局失1分好投

韋禮加。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕8月31日洋將大限在即，中信兄弟尚未確定最後4名洋投，目前仍在二軍待命的新洋投韋禮加，今天先發面對統一獅，繳出6局失1分的優質先發。

兄弟目前在一軍的3名洋投是羅戈、李博登和柯威士，黃博多16日先下二軍，讓柯威士有出賽機會。投手教練王建民22日曾表示，可能會看柯威士23日的表現，再和二軍的韋禮加去做觀察，但如果在一軍的洋投狀況都ok，韋禮加在31日洋將大限間應該不會拉上一軍，只會讓他在二軍出賽。

不過柯威士23日面對台鋼雄鷹，也是他來台後在一軍第2場先發，僅投3.2局被擊出4安打、3保送，失3分有1責失，送出5次三振。當時賽後總教練平野惠一表示，他相信選手本人一定覺得還沒拿出實力，也坦言希望柯威士下次出賽要拿出成績才行。

而韋禮加今天則持續在二軍先發出賽，面對獅隊二軍主投6局用87球有54顆好球，被敲出5支安打，投出2次三振與3次四壞保送，另有1次觸身球，失掉1分責失分無關勝負，防禦率2.25，每局被上壘率1.31。如今隨著831洋將大限逼近，兄弟最終決定讓哪位洋投「領機票」還有待觀察。

