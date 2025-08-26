晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》鈴木駿輔相隔近400天 明天再於一軍先發

2025/08/26 18:02

鈴木駿輔。（資料照，記者林正堃攝）鈴木駿輔。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將明天在主場新莊對台鋼雄鷹，將由鈴木駿輔擔任先發投手，是他相隔395天再於一軍出賽，他表示，從去年被樂天桃猿釋出後，一直以重回職棒為目標，對台鋼最有印象的打者當然是魔鷹，也期待與曾在日職打球的吳念庭有很好的對決。

鈴木指出，為了可以重新回到中職一軍，從去年就不斷努力，還去業餘成棒球隊練，雖然花費不少時間，感謝自己很努力沒有放棄，最有印象的台鋼打者當然是魔鷹，面對連續兩年擊出全聯盟最多全壘打的強大打者，他更有不想輸給對方的企圖心，鈴木去年效力樂天桃猿曾對台鋼先1場，投5局失2分無關勝敗。

鈴木賽前特地與17日首次升上一軍並獲得留用的台鋼投手櫻井周斗敘舊，還跑去三壘休息區與吳念庭打招呼，他透露，約20歲時在獨立聯盟打球，櫻井剛加盟日職橫濱DeNA，兩人在鳥取自主訓練時認識，與吳念庭則是在效力全越運動棒球隊時期認識，期待兩人明天能有很好的對決。

鈴木今年在二軍投38局零責失分，他認為，相較於去年的表現，差別在於今年控球變好，加上去年是第一年來台，生活、飲食有很多地方不習慣，經過一年的適應變得更好，也感謝連續兩年指導他的投手教練許銘傑，「他會看我的投球姿勢，給我一些意見，不但經常鼓勵我，也一直肯定我的努力，我很信任他，有什麼事都會去請教他。」

