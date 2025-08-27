大谷翔平與克蕭先發對決紅人、富邦開箱鈴木駿輔 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照）

今天大聯盟有4場轉播，分別為紅襪對決金鶯、國民對決洋基、小熊對決巨人與紅人對決道奇。道奇將派出三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）先發登板，日本巨星大谷翔平也將持續擔任開路先鋒，敬請鎖定轉播！

今天中職三地開打，統一獅蒙德茲對決味全龍艾璞樂，台鋼江承諺對決富邦悍將鈴木駿輔，樂天魔神樂對決中信李博登。其中鈴木駿輔將迎來加入富邦後的一軍初登板，記得鎖定轉播！

MLB

06：30 紅襪VS金鶯 愛爾達體育2台

07：00 國民VS洋基 愛爾達體育1台

09：40 小熊VS巨人 愛爾達體育2台

10：00 紅人VS道奇 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

18：30 統一VS味全 緯來育樂、愛爾達體育4台

18：30 台鋼VS富邦 愛爾達體育1台、MOMOTV

18：30 樂天VS中信 緯來體育

日職

17：00 軟銀VS樂天 DAZN1

17：00 火腿VS西武 DAZN2

BWF世錦賽

15:00 32強 （上） 第1場地 愛爾達體育3台

21:00 32強 （下） 第1場地 愛爾達體育3台

15:00 32強 （上） 第2場地 愛爾達體育2台

21:00 32強 （下） 第2場地 愛爾達體育2台

美網

23：00 Day4 博斯運動一台、MOMOTV

