體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》許玟琪3局逆轉闖女單32強 明天對決宮崎友花

2025/08/26 19:08

許玟琪。（資料照，記者陳志曲攝）許玟琪。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租女將許玟琪今晚在2025年世界羽球錦標賽，在首局錯過4個局點機會，還好她沒有繼續自亂陣腳，最終以20：22、21：15、21：12逆轉匈牙利選手桑多哈齊（Vivien Sándorházi），有驚無險晉級女單32強。

世界排名36的許玟琪本屆依舊獲世錦賽參賽門票，生涯對陣桑多哈齊取得2連勝，分別在2022年斯洛伐克公開賽、2024年加拿大公開賽都直落二贏球。不過，許玟琪本季因課業關係，訓練量不如過往，今年BWF巡迴賽也無太多亮眼表現。

許玟琪在首局10：12連得5分超前，再來更是來到20：16領先，想不到她始終拿不下關鍵分，還連丟6分讓出。許玟琪在第2局重整旗鼓，雖然前段陷入小幅落後，但她有及時回穩也成功扳回一城。

進入決勝局，許玟琪狀態變得更穩，也很快就擴大領先優勢，最終還是有驚無險挺進32強，只是再來將遭遇日本好手宮崎友花，勢必還是場硬仗。

男單方面，王子維以13：21、12：21不敵日本好手西本拳太，混雙組合盧明哲／洪恩慈以21：14、15：21、16：21遭印尼組合逆轉，而許玟琪也就成為今日首位贏球的台灣選手。

