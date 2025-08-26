晴時多雲

中職》台鋼雄鷹註銷吉田一將、小野寺賢人 洪一中：有點不捨

2025/08/26 19:17

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹近日相繼註銷兩名日籍投手吉田一將、小野寺賢人，「831大限」後外籍球員4投1野的配置正式底定，總教練洪一中表示，上週決定讓櫻井在一軍出賽，就已經做出這樣的決定，因為吉田、小野寺跟大家相處很好，也都很融入球隊，讓他有點不捨。

洪總指出，上週已經要確定洋將名單，一軍必須用到櫻井、那瑪夏兩位新洋投，讓櫻井23日（週六）在一軍出賽，當天註銷吉田並註冊那瑪夏，隔天24日（週日）讓櫻井下二軍、那瑪夏上一軍，「因為時間很緊迫，沒有辦法再測試，也是有點賭注。」

中職各隊今年都趕在「831大限」前緊急找來洋投，最近兩週陸續抵台、註冊、登錄、出賽，洪總認為，墨西哥聯盟到七月底都還在比賽，中職卡在「831大限」要完成，時間上確實有點緊迫，「找洋將不但要花錢，還有很多要考慮的，所以才這麼難。」

洪總指出，吉田跟小野寺都很融入球隊，跟大家的感情都很好，最終都註銷讓他有點不捨，「小野寺今年都在二軍，我不太清楚他的狀況，帳面上的勝投是不錯，但是防禦率太高，本來還破5咧，櫻井的局數跟他差不多，才2.54，兩人局數差不多，要怎麼做選擇，最後只能看數據。」

投手教練橫田久則的看法與洪總相同，他表示，註銷小野寺是沒辦法的事，櫻井的帳面成績確實是比較好，只能這樣做出取捨。

