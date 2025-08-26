晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》辛俊昇連續8場、9局無失分 要再挑戰連續出賽

2025/08/26 19:35

辛俊昇。（資料照，記者陳志曲攝）辛俊昇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕6月底才上一軍的統一獅左投辛俊昇，最近連續8場、9局無失分，成為牛棚重要戰力。辛俊昇表示，要再挑戰連續出賽，為球隊承擔更多責任。

辛俊昇到7月22日為止防禦率3.18，最近8場只被擊出2支安打，1次四壞球，防禦率下修到1.23，被上壘率更只有0.75，期間拿下1勝2中繼，而且除了2次跨局投球，單局用球數最多12球。

辛俊昇表示，因為春訓時受傷，球速和去年還有一些落差，剛上一軍時投球會有點怕怕的，現在越投越有信心，不但積極攻擊好球帶，不論領先或落後、分數差距多或少，都不會去多想什麼，只專心做好投球工作，穩定的心態也讓他用球數可以更精簡，有跨局投球的空間。

辛俊昇表示，以前上場會想飆球速、三振打者，投得太用力結果球變得不受控，現在雖然球速還沒有回來，就看場上的狀況拿出自己最好的球，讓打者打不好。

辛俊昇表示，職棒生涯還沒有連續出賽過，這是牛棚投手必須具備的能力，其實最近因為用球數比較精簡，投完球都不會覺得累，自認可以連續出賽，但是教練可能考慮到他曾經受傷，所以比較小心，希望自己的身體狀況和投球表現都更穩定，可以挑戰連續出賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中