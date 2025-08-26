TPBL》和滋賀湖泊交流賽 雷蒙恩讚對方又快又強值得學習

雷蒙恩。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕日本B聯盟1級球隊滋賀湖泊近期來台和我國職籃球隊進行交流，今天先和TPBL台北台新戰神在輔仁大學中美堂進行閉門賽事，最終滋賀湖泊以83：51大勝戰神。戰神總教練許皓程表示，藉由這樣高強度的賽事交流，讓球員們近距離感受到為何日本籃球可以進步這麼快，看到很多可學習之處，是很好的經驗。

戰神二年級生雷蒙恩在休季期間曾短暫返美陪伴家人，近期才回到台灣加入球隊訓練，對於今天表現，他自認還沒進入狀況，體能尚未恢復，他苦笑說：「今天狀況不太好，我覺得有點丟臉，被打爆了，尤其體能狀況真的很差，但這也不是藉口，我要更努力練習，提升體能還有個人技巧。」

提到和日本球隊交流，雷蒙恩認為對方很多優點值得學習，「他們真的很快，打完第一節覺得我怎麼就累了，而且他們打球也很聰明，懂得怎麼去運用自己的身體優勢，我也要多跟他們學習，希望以後打得更聰明一點，有機會能打敗他們。」

現階段已經不是球隊菜鳥，雷蒙恩希望多給學弟們信心跟鼓勵，「因為是第1年，大家都會說，你可能沒辦法打到這麼多球，但我想告訴他們，不要去聽這些話，要對自己有信心！」

今天為戰神今年休季的首場友誼賽，對於球隊目前狀況，許皓程說：「之前以個人訓練為主，團隊訓練只有一次，上半場球隊攻守沒有達到我們要的節奏，但也要稱讚滋賀，他們攻守保有一貫日式風格。」即便最後比數懸殊，但許皓程認為，球員身體狀況都調整得很好，現階段等待洋將加入，再進行團隊訓練，為新賽季努力。

雷蒙恩。（台北台新戰神提供）

