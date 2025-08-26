晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》和滋賀湖泊交流賽 雷蒙恩讚對方又快又強值得學習

2025/08/26 19:52

雷蒙恩。（台北台新戰神提供）雷蒙恩。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕日本B聯盟1級球隊滋賀湖泊近期來台和我國職籃球隊進行交流，今天先和TPBL台北台新戰神在輔仁大學中美堂進行閉門賽事，最終滋賀湖泊以83：51大勝戰神。戰神總教練許皓程表示，藉由這樣高強度的賽事交流，讓球員們近距離感受到為何日本籃球可以進步這麼快，看到很多可學習之處，是很好的經驗。

戰神二年級生雷蒙恩在休季期間曾短暫返美陪伴家人，近期才回到台灣加入球隊訓練，對於今天表現，他自認還沒進入狀況，體能尚未恢復，他苦笑說：「今天狀況不太好，我覺得有點丟臉，被打爆了，尤其體能狀況真的很差，但這也不是藉口，我要更努力練習，提升體能還有個人技巧。」

提到和日本球隊交流，雷蒙恩認為對方很多優點值得學習，「他們真的很快，打完第一節覺得我怎麼就累了，而且他們打球也很聰明，懂得怎麼去運用自己的身體優勢，我也要多跟他們學習，希望以後打得更聰明一點，有機會能打敗他們。」

現階段已經不是球隊菜鳥，雷蒙恩希望多給學弟們信心跟鼓勵，「因為是第1年，大家都會說，你可能沒辦法打到這麼多球，但我想告訴他們，不要去聽這些話，要對自己有信心！」

今天為戰神今年休季的首場友誼賽，對於球隊目前狀況，許皓程說：「之前以個人訓練為主，團隊訓練只有一次，上半場球隊攻守沒有達到我們要的節奏，但也要稱讚滋賀，他們攻守保有一貫日式風格。」即便最後比數懸殊，但許皓程認為，球員身體狀況都調整得很好，現階段等待洋將加入，再進行團隊訓練，為新賽季努力。

雷蒙恩。（台北台新戰神提供）雷蒙恩。（台北台新戰神提供）

雷蒙恩。（台北台新戰神提供）雷蒙恩。（台北台新戰神提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中