MLB》不會想成為大谷翔平！ 道奇鐵捕史密斯談自身角色：敲50轟不可能

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）近日在隊友貝茲（Mookie Betts）的播客節目《On Base with Mookie Betts》上，暢談自己在球隊中的角色，並表示不會想要成為像大谷翔平一樣的打者。

主持人貝茲向史密斯拋出問題：「你怎麼看待自己在道奇的角色呢？大家通常談論的都是大谷、我，或者佛里曼（Freddie Freeman），對吧？」

史密斯指出：「我覺得比起打擊，捕手的工作更重要，因為每一球都必須專注。」

接著貝茲又問：「那在進攻方面，是不是就不會給自己太大壓力呢？」對此史密斯表示：「不，其實我對自己有非常高的期待。」

史密斯透露在打擊區上，他有自己的一套策略，「最重要的就是不要過度用力（揮棒），我認為這才是關鍵。應該說，我不會想著要成為像大谷那樣的打者，比如說每年敲出50轟，這根本不可能發生，對吧，但我能上壘，然後讓佛里曼打回來，幫助球隊得分。」

截至昨日為止，史密斯本季已出賽103場，繳出15轟、58分打點，打擊率0.294在隊內高居第二，OPS為0.889。

