晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不會想成為大谷翔平！ 道奇鐵捕史密斯談自身角色：敲50轟不可能

2025/08/27 06:52

史密斯（左）。（資料照，路透）史密斯（左）。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）近日在隊友貝茲（Mookie Betts）的播客節目《On Base with Mookie Betts》上，暢談自己在球隊中的角色，並表示不會想要成為像大谷翔平一樣的打者。

主持人貝茲向史密斯拋出問題：「你怎麼看待自己在道奇的角色呢？大家通常談論的都是大谷、我，或者佛里曼（Freddie Freeman），對吧？」

史密斯指出：「我覺得比起打擊，捕手的工作更重要，因為每一球都必須專注。」

接著貝茲又問：「那在進攻方面，是不是就不會給自己太大壓力呢？」對此史密斯表示：「不，其實我對自己有非常高的期待。」

史密斯透露在打擊區上，他有自己的一套策略，「最重要的就是不要過度用力（揮棒），我認為這才是關鍵。應該說，我不會想著要成為像大谷那樣的打者，比如說每年敲出50轟，這根本不可能發生，對吧，但我能上壘，然後讓佛里曼打回來，幫助球隊得分。」

截至昨日為止，史密斯本季已出賽103場，繳出15轟、58分打點，打擊率0.294在隊內高居第二，OPS為0.889。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中