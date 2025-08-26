晴時多雲

日職》7局優質先發仍吞敗！戶鄉翔征追平生涯最慘紀錄嘆：我的責任

2025/08/26 20:47

戶鄉翔征。（取自巨人官方X）戶鄉翔征。（取自巨人官方X）

〔體育中心/綜合報導〕讀賣巨人今天面對廣島鯉魚，先發投手戶鄉翔征繳出7局失3分的優質先發，不過巨人打線遭到廣島王牌左投床田寬樹封鎖，終場1：4輸球，戶鄉吞下本季第8敗，追平生涯單季最多敗紀錄。

此役要挑戰本季第5勝的戶鄉翔征，開賽就面臨1出局一二壘有人危機，並遭到廣島洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）敲出場地二壘安打失分，隨後又被末包昇大擊出高飛犧牲打，丟掉第2分。

接下來3個半局，戶鄉翔征回穩繳出9上9下，第5局與第6局雖然有讓跑者上壘，但仍力保不失。然而戶鄉翔征續投第7局就遭到痛擊，開局就被羽月隆太郎敲出二壘安打，雖然連抓2個出局數，但接著遭到投手床田寬樹與中村獎成接連敲安，失掉第3分。

最終戶鄉翔征投7局用95球被敲9支安打，投出4次三振沒有保送，失掉3分都是自責分，帳面上繳出一次優質先發；然而巨人打線全場遭到床田寛樹封鎖，僅在9局上靠著洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）陽春砲追回1分，免於遭完投完封。床田寛樹9局失1分，巨人1：4落敗。

戶鄉翔征吞下本季第8敗，也追平生涯單季最多敗，賽後防禦率4.24。戶鄉翔征賽後受訪坦言，自己對開賽就丟掉2分感到很懊悔，「今天真的可以說是我的責任，第一局就被拿分數，那時候就已經決定今天比賽的勝負了。」

