體育 棒球 中職

中職》台鋼明年是否留魔鷹？洪一中：多1個洋砲，職棒才更好看

2025/08/26 20:55

魔鷹。（記者王藝菘攝）魔鷹。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹加入一軍已經兩年，明年不再有「多一名洋砲」的新增球隊優惠，是否續留暫居打擊、全壘打雙冠王的洋砲魔鷹持續受到關注，總教練洪一中呼籲，希望領隊會議好好討論，不要擔心洋將會搶本土球員的機會，「為什麼啦啦隊就可以？多1個洋砲，職棒才會更好看。」

洪總指出，魔鷹不只打得好還很有人氣，球隊明年沒有多1個洋砲的名額，當然會考慮整體需求，「各隊前幾年也找過洋砲，魔鷹有這樣的表現，只能說是我們運氣好，我也很想留下他啊！少了這麼強的打擊戰力，對球隊攻擊的影響一定很大。」

洪總表示，很多人覺得，因為台鋼有魔鷹，才會說各隊要有洋砲，這是比較狹隘的想法，「在職棒早期，各隊至少都有兩個洋砲，三商還有三劍客，老球迷對洋砲都很有印象，中職還是需要洋砲，比賽才會更好看，希望領隊會議可以好好討論。」

洪總認為，也有人覺得，如果洋將太多，會壓縮本土球員的空間，他不能理解的是，這幾年各隊啦啦隊都找很多外援，為何沒人擔心台灣女生的工作機會被佔據或壓縮，「為什麼啦啦隊就可以？球隊就不行？只要能把球迷拉進來，所有元素都要拉進來，啦啦隊找外援是為了票房，這跟職業球隊要有收入、要有球迷，道理是一樣的。」

洪總表示，去年12強賽、今年U15世界盃，台灣都拿冠軍，少棒在威廉波特也相隔29年拿到冠軍，辜仲諒尋求連任WBSC副會長，還想把WBSC總部遷來台灣，這對台灣棒球都是很振奮的消息，「台灣應該著趁個形勢，球場該建的就建，該改造就改造。」

根據中職擴編球隊制度，新球團加入一軍之最初兩年，最多可註冊4名洋將，登錄一軍上限4人，同時上場3人，皆比一般球團多1個名額，但4名洋將不得同為投手或野手。

