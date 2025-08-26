中職》曾聖安延長賽再見安打 味全3連勝

曾聖安再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍和統一獅鏖戰到延長賽，10局下味全曾聖安打出另類的再見安打，2:1力克統一，贏得3連勝。

10局下味全觸擊推進先站上二壘跑者後，曾聖安擊出一壘滾地球，統一傳本壘已經來不及。在這種「非傳本壘」不可的狀況下，曾聖安的打擊不紀錄為野手選擇，而是記安打。

味全第1局就發動攻勢，李凱威率先安打，吉力吉撈二壘打送回一壘上的李凱威，1:0領先。

統一前兩局都被雙殺化解攻勢，第4局陳傑憲擊出二壘打，滾地球推進後，靠著捕手漏接跑回追平分，1:1僵持到延長賽。

10局上統一1出局攻佔三壘，但是錯失得分機會，下半局就遭到毒手。

味全龍聖先發7局，只被擊出2支安打、1次四壞球，失掉1分非自責分，和統一胡智爲演出投手大戰，兩人都無關勝敗。

胡智爲暌違4個多月重返先發輪值，第1局被擊出2支安打失1分後，有效壓制味全打擊，一度連續解決10名打者，投到5局結束只再被擊出2支安打，在1:1平手時退場，本季先發首勝還要再等等。

張政禹跑回致勝分助味全經延長賽獲勝。（記者林正堃攝）

龍聖。（記者林正堃攝）

胡智爲。（記者林正堃攝）

