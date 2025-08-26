晴時多雲

體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》場地魔咒！印尼名將金廷不敵法國波波夫 連兩屆64強出局

2025/08/26 21:30

金廷不敵法國波波夫。（法新社）金廷不敵法國波波夫。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）去年巴黎奧運爆冷不敵波波夫（Toma Junior Popov）意外小組賽出局，如今兩人在世界錦標賽又是同一場地再度過招，最終擁有地主優勢的波波夫以21：19、18：21、25：23再度打敗金廷。

金廷去年全英公開賽拿下亞軍，加上他也是東京奧運銅牌得主，在巴黎奧運也被期待有一番作為，想不到他在小組賽鏖戰3局遭到波波夫擊落，意外在巴黎愛迪達體育館（Adidas Arena）止步。

金廷去年就開始飽受傷勢所苦，今年決定動刀治療肩膀傷勢，也讓他大半年都無法出賽，目前世界排名已跌到74名，他在7月日本公開賽、中國公開賽重返戰場，但也都在首輪就出局。

經過1個多月的調整，金廷再度跟波波夫在同一場地狹路相逢，只是金廷首局雖克服10：16落後一度扳平，還是無緣先下一城，他在第2局展開反撲，即使最後被追成19：19，他有及時止血連得2分，也扳回一城。

金廷、波波夫決勝局不斷互換領先，金廷則率先拿到賽末點，無奈關鍵分始終未能拿下，更戰到抽筋，最終也在這場92分鐘大戰吞敗，也是他連兩屆世錦賽於64強出局。

