TPBL》日本後衛好刁鑽！菜鳥魏芃禾交流賽首秀開眼界

魏芃禾。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕日本職籃球隊滋賀湖泊近期來台和國內職籃進行交流賽，昨和台北台新戰神交手，戰神陣中新秀魏芃禾也獲得出賽機會，他表示，第一次打到這樣層級的日本隊伍，他們的後衛很刁鑽、穩定性很好，值得去學習。

來自台灣師大的魏芃禾今年在TPBL選秀會上獲得戰神青睞，而他也剛和球隊簽約，加入訓練大約一週左右。不過，昨天在交流賽上獲得出賽機會，他也勇於出手，對於自己表現，他說：「感覺很新鮮，上場的時候很興奮，因為可以打到這種不同層級的比賽，但因為我在場上是最瘦小的，我還是要想辦法去對抗、去學習怎麼在場上生存。」

和日本球隊過招，魏芃禾感受到對方的實力差距，「他們的後衛每個都很刁鑽，身體的穩定性都很好，所以這是我應該要去學習的地方。」過去在UBA賽場上曾和游艾喆過招，這次再度對決，魏芃禾也感受到對方的進步，「我們以前就曾對到，還算熟悉，但現在有點難捉摸他的下一步，感覺他變得更壯、出手又更果斷，傳球技巧還是很厲害。」

剛加入職籃不久，但魏芃禾已認知到自己還有許多地方得提升、進步，「自己的身材可能還是比較瘦小，所以這部分還要多去加強，教練也有提醒我，要趕快跟上學長，畢竟我的身材還是比較單薄一點。」

戰神總教練許皓程分析魏芃禾的優劣勢，「我覺得他的進攻方面，可能是最大的優勢，他本身的外線能力、突破速度都是一個亮點，當然在身體碰撞的部分，可能進到職業之後，還需要提升，希望在接下來這1個半月中，我們體能的教練能夠多下一點功夫。」

