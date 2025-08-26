羽球世錦賽》重回奧運奪金場館！王齊麟攜手邱相榤闖男雙16強

王齊麟攜手邱相榤闖男雙16強。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今晚在2025年世界羽球錦標賽，以21：15、21：18打敗菲律賓對手帕迪茲（Solomon Padiz Jr.）／維拉布里樂（Julius Villabrille），挺進男雙16強。

王齊麟去年在巴黎奧運於愛迪達體育館（Adidas Arena）跟李洋，一起打出7戰全勝一舉奪金，也連兩屆摘下奧運金牌，如今回到熟悉的場地，身邊搭檔則換成合作也快滿1年的小學弟邱相榤，也是「麟榤配」首度參加世錦賽。

世界排名16的王齊麟／邱相榤本季最佳表現為台北公開賽冠軍，不過7月在日本、中國公開賽就發揮就不大理想。王齊麟／邱相榤今天遇上世界排名126的菲國組合，開賽就連得4分，更一度握有13：3領先，即使對手一度追到15：17，麟榤配還是能穩住陣腳連拿4分先下一城。

王齊麟／邱相榤第2局雖然又被對手追近，但終究實力技高一籌，最終花不到30分鐘拿下勝利。王齊麟／邱相榤16強對手尚未出爐，預期是丹麥強敵阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。值得一提的是，王齊麟去年奧運預賽、4強兩度對上阿斯特魯普／拉斯姆森，如今重返法國又有望狹路相逢。

