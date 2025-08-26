中職》魔鷹、王博玄因為身體不適提前退場 洪總對教練團未告知很不高興

洪一中。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹今天雖以4：1擊敗富邦悍將，賽前暫居打擊排行榜前3名的魔鷹、王博玄卻相繼提前退場，總教練洪一中賽後表示，王博玄有點感冒，魔鷹是側腹部不適，賽前他都沒被告知，兩人明天能否出賽還不確定。

台鋼打完6局以3：1領先，7局上吳念庭率先獲得保送，輪到魔鷹打擊卻換郭阜林代打，王博玄於8局下退場由紀慶然接替守備，魔鷹、王博玄這場都沒擊出安打，賽後打擊率各降0.310、0.303，在打擊排行榜各下滑至第2、4名。

洪總指出，可以理解選手都想為球隊拚鬥，就算身體有點狀況都會說可以，但該休息還是要休息，賽後跟首席教練鄧蒔陽說，「選手感冒要讓我知道，要跟我報告，要不要上場是我來裁決，為什麼感冒不跟我講？他們說選手說可以。」

洪總表示，因為教練賽前沒有報告，他不知道魔鷹、王博玄的身體都有狀況，這讓他很不高興，兩人天能否上場，他還要再了解，「感覺（王博玄）沒有到沒力，只是有點咳嗽，他幾乎都沒有在休息，一直都在先發，很辛苦。」

王博玄。（記者王藝菘攝）

魔鷹。（記者王藝菘攝）

台鋼擊敗富邦。（記者王藝菘攝）

