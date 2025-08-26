晴時多雲

中職》張肇元開轟 台鋼雄鷹4：1勝富邦悍將

2025/08/26 23:14

張肇元擊出全壘打。（記者王藝菘攝）張肇元擊出全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹今天靠張肇元貢獻2分重要的打點，以4：1擊敗富邦悍將，張肇元睽違近1個月再次開砲，本季第5次獲選單場MVP，即便2局下發生妨礙打擊的小狀況，想到很久沒為球隊做這麼大的貢獻，仍讓他感到非常開心。

兩隊第1局都有分數進帳，張肇元2局上轟出靠陽春彈，助台鋼2：1拿回領先，是他繼7月29日後再次開砲，5局上他又適時建功，助台鋼以3：1擴大差距，他表示，因為快1個月沒開轟，不會刻意追求全壘打，只專注在與投手的對決，已經兩好球就積極攻擊。

張肇元於2局下陳愷佑打擊時，被主審認定妨礙打擊，他指出，他是先接到球，打者才放下棒子，打到他的手套，「這是裁判認定，有討論空間，我的問題是，以後手不要伸太出去。」總教練洪一中認為，打者不是在揮棒，而是把球棒放下，裁判卻做出「打者在揮棒範圍內打到手套」的解釋，他雖進場了解，但也只能接受。

艾速特用96球投5局，被打5支安打還有3次保送，洪總表示，艾速特今天的控球沒有那麼準，雖然狀況很多但都能把危機處理掉，被打的安打也很少是長打，只失1分對球隊的傷害不是很大。

富邦近期與主場都是3連敗，也成為下半季第1支20敗的球隊，全年戰績33勝59敗，再輸2場就確定連續6年全年勝率低於5成。

