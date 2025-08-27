晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》錯過亞洲盃讓雷蒙恩直呼可惜 與游艾喆因國家隊成為好友

2025/08/27 06:53

雷蒙恩。（台北台新戰神提供）雷蒙恩。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕台北台新戰神昨和日本B聯盟球隊滋賀湖泊進行交流賽，戰神台美混血好手雷蒙恩和滋賀湖泊的後衛游艾喆先前曾在亞洲盃資格賽一起加入台灣隊，兩人有不錯互動，游艾喆說：「雷蒙恩人非常Nice也很健談，雖然當時可能第一次見面，但覺得他很容易親近。」

雷蒙恩和游艾喆之前在亞洲盃資格賽時曾一起入選台灣隊，回憶起當時情況，游艾喆說：「他人非常nice也很健談，雖然那時候算是我們第一次真的見面，後來聊起來我覺得他人真的非常好，即便我們沒有一開始就很熟，但他很容易親近。」兩人這次在球場上對決，他說：「我覺得非常棒！很期待他新賽季的表現。」

雷蒙恩昨天賽後和游艾喆開心寒暄，雷蒙恩表示，自己在國家隊時和游艾喆、阿巴西感情很好，「彼此很聊得來，所以這次看到他來台灣打球，我覺得非常興奮。」

雷蒙恩在亞洲盃資格賽曾披上台灣隊戰袍，但這次亞洲盃會內賽卻無緣參與，令他相當扼腕。他透露，當時必須先留在台灣參與瓊斯盃，才有機會加入亞洲盃的陣容，但休賽季時間非常短，他很希望能返美看看爸媽，因而錯失這次機會，「如果留下來打瓊斯盃，我可能兩年都看不到我爸媽，但我真的很愛他們，所以還是決定先回美國。」

不過，雷蒙恩返美後也沒有休息，他透露，自己持續加強投籃，希望新賽季可以變得更好，他也強調，未來若有機會還是希望能夠為台灣隊效力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中