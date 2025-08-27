美網》患難見真情！過來人盧布列夫幫梅德維夫力抗心魔

梅德維夫和盧布列夫。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕梅德維夫（Daniil Medvedev）2025年美國網球公開賽失控鬧場還慘敗，甚至淪為眾矢之的，對此俄國同胞盧布列夫（Andrey Rublev）表示，自己也是過來人，願意幫助兒時好友走出困境。

男單13種子梅德維夫首輪歷經5盤拉鋸，爆冷敗給法國對手邦齊（Benjamin Bonzi）， 這位29歲的前美網冠軍第3盤不滿判決又抓狂，甚至煽動現場觀眾鼓譟向主審施壓，導致賽事被迫順延6分鐘，最終輸球他又當眾摔爛球拍，種種離譜行徑勢必再遭大會重罰，也讓昔日世界球王形象大傷，持續飽受各界批評。

請繼續往下閱讀...

「如果他想改變並需要幫助，我、很多其他朋友和家人都會幫助他。」自幼稚園時代就認識梅德維夫的盧布列夫，對於球員臨場情緒問題感同身受，過去他也常在表現不佳時發火崩潰，甚至用球拍把膝蓋打到流血，所幸接受心理治療後情況逐漸改善，已在美網開胡的俄國15種子說：「但這是他的生活，他必須決定自己要做什麼。」

擁有大滿貫6冠的德國退役名將貝克（Boris Becker）等人呼籲，梅德維夫應該尋求專業幫助，盧布列夫表示，如何處理這問題得由球員自己決定，「只有他知道發生了什麼。我覺得他需要休息一下，因為輸球對他來說太痛苦，但我會發訊息關心，畢竟他今年大滿貫賽經歷並不輕鬆。」梅德維夫四大賽已吞3連敗，僅元月澳洲公開賽拿到1勝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法