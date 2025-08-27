晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》患難見真情！過來人盧布列夫幫梅德維夫力抗心魔

2025/08/27 07:02

梅德維夫和盧布列夫。（資料照，路透）梅德維夫和盧布列夫。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕梅德維夫（Daniil Medvedev）2025年美國網球公開賽失控鬧場還慘敗，甚至淪為眾矢之的，對此俄國同胞盧布列夫（Andrey Rublev）表示，自己也是過來人，願意幫助兒時好友走出困境。

男單13種子梅德維夫首輪歷經5盤拉鋸，爆冷敗給法國對手邦齊（Benjamin Bonzi）， 這位29歲的前美網冠軍第3盤不滿判決又抓狂，甚至煽動現場觀眾鼓譟向主審施壓，導致賽事被迫順延6分鐘，最終輸球他又當眾摔爛球拍，種種離譜行徑勢必再遭大會重罰，也讓昔日世界球王形象大傷，持續飽受各界批評。

「如果他想改變並需要幫助，我、很多其他朋友和家人都會幫助他。」自幼稚園時代就認識梅德維夫的盧布列夫，對於球員臨場情緒問題感同身受，過去他也常在表現不佳時發火崩潰，甚至用球拍把膝蓋打到流血，所幸接受心理治療後情況逐漸改善，已在美網開胡的俄國15種子說：「但這是他的生活，他必須決定自己要做什麼。」

擁有大滿貫6冠的德國退役名將貝克（Boris Becker）等人呼籲，梅德維夫應該尋求專業幫助，盧布列夫表示，如何處理這問題得由球員自己決定，「只有他知道發生了什麼。我覺得他需要休息一下，因為輸球對他來說太痛苦，但我會發訊息關心，畢竟他今年大滿貫賽經歷並不輕鬆。」梅德維夫四大賽已吞3連敗，僅元月澳洲公開賽拿到1勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中