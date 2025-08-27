晴時多雲

美網》前球后史薇泰克手感發燙 狂飆大滿貫首輪24連勝

2025/08/27 06:55

史薇泰克。（歐新社）史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕史薇泰克僅花1小時速戰速決，6：1、6：2淘汰哥倫比亞對手阿蘭戈（Emiliana Arango），波蘭前世界球后輕鬆晉級2025年美國網球公開賽女單次輪，還締造大滿貫首輪24連勝的紀錄。

「第一戰總是不太容易適應節奏，這場比賽非常紮實。」今年打進澳洲、法國公開賽4強，7月溫布頓錦標賽首捧金盃的史薇泰克，期待自2022年再度美網掄元，笑擁職業生涯大滿貫第7冠，這位第2種子發揮底線火力精準打擊，拿到26個致勝球、沒有面臨任何被破發點情況下，直落二橫掃非種子阿蘭戈，也贏得現場觀眾起身鼓掌，「波蘭球迷無處不在，能一直感受到他（她）們的支持真是太好了。」 她次輪遭遇荷蘭對手拉門絲（Suzan Lamens）。

24歲的史薇泰克揮別低潮，自溫網草地打破長達13個月的冠軍荒之後，又在WTA千分等級辛辛那提首奪金盃，如今以完美狀態在紐約法拉盛公園出擊，大滿貫首輪戰績提升至26勝1負，而且已經連續24場開胡，正是2015年同胞名將拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）以來首見，她也準備挑戰2012年美國天后小威廉絲（Serena Williams）接連包辦溫網和美網冠軍的壯舉，順勢重返球后寶座。

