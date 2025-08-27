美網》謝淑薇女雙首戰西美13種子 改搭地主新星克魯格

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年美國網球公開賽雙打籤表出爐，「台灣一姊」謝淑薇與美國地主新星克魯格（Ashlyn Krueger）首度組軍，女雙第一輪強碰第13種子西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／美國梅莉查（Nicole Melichar-Martinez），「台美聯軍」爭取開胡晉級32強。

年度四大賽壓軸登場的美網，本週已在紐約法拉盛公園進行，我國女雙共3組人馬角逐。被球迷譽為「百搭天后」的謝淑薇再度更換拍檔，頭一回攜手21歲的克魯格，也是她本季第6個女雙合作對象，各界期待經驗豐富且球風靈巧多變的小薇，臨場發揮百搭功力讓「台美聯軍」盡快磨合默契，全力爭取佳績；這也是女雙加混雙共9座大滿貫冠軍的「台灣一姊」，職業生涯四大賽中唯一還未笑捧金盃的大滿貫舞台。

至於詹皓晴／中國蔣欣玗排女雙第10種子，首戰日本青山修子／中國王雅繁；吳芳嫺／匈牙利施托拉（Fanny Stollar）遭遇俄國16種子克羅馬查娃（Irina Khromacheva）／ 拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），各自力拚佳績。

