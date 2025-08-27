晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》暴怒丟主審球棒頭盔跟糖果！ 紅雀康崔拉斯遭禁賽6場

2025/08/27 07:12

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀明星康崔拉斯（Willson Contreras）昨天在對海盜一戰爆氣，不僅把球棒、頭盔，甚至一整盒的糖果都朝主審丟過去，今天就遭到聯盟禁賽6場以及罰款。

康崔拉斯在7局下遭到對手三振後開始向主審托馬斯（Derek Thomas）念念有詞，不久後主審就把他給趕出場，後續康崔拉斯衝上前作勢要攻擊主審但被隊友們攔下來，但在衝突發生時，康崔拉斯幾乎把他手上能丟的東西全部往主審身上丟，甚至還打中自家教練。

今天大聯盟針對康崔拉斯的行為作出懲處，把他禁賽6場以及未披露金額的罰款，禁賽預計今天就會進行，但康崔拉斯選擇上訴，因此最終的處置會等到上訴結束後才確定時間點。

康崔拉斯曾在小熊入選3屆明星賽，本季他從捕手轉任一壘手，出賽121場敲出19轟，打擊率2成61，標準化攻擊指數（OPS+）124。

康崔拉斯。（資料照）康崔拉斯。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中