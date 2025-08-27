MLB》暴怒丟主審球棒頭盔跟糖果！ 紅雀康崔拉斯遭禁賽6場

Willson Contreras was so mad at this umpire that he threw a bat that hit his own coach and then launched a bunch of Hi-Chew onto the field pic.twitter.com/fslJY71FS6 — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 26, 2025

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀明星康崔拉斯（Willson Contreras）昨天在對海盜一戰爆氣，不僅把球棒、頭盔，甚至一整盒的糖果都朝主審丟過去，今天就遭到聯盟禁賽6場以及罰款。

請繼續往下閱讀...

康崔拉斯在7局下遭到對手三振後開始向主審托馬斯（Derek Thomas）念念有詞，不久後主審就把他給趕出場，後續康崔拉斯衝上前作勢要攻擊主審但被隊友們攔下來，但在衝突發生時，康崔拉斯幾乎把他手上能丟的東西全部往主審身上丟，甚至還打中自家教練。

今天大聯盟針對康崔拉斯的行為作出懲處，把他禁賽6場以及未披露金額的罰款，禁賽預計今天就會進行，但康崔拉斯選擇上訴，因此最終的處置會等到上訴結束後才確定時間點。

康崔拉斯曾在小熊入選3屆明星賽，本季他從捕手轉任一壘手，出賽121場敲出19轟，打擊率2成61，標準化攻擊指數（OPS+）124。

康崔拉斯。（資料照）

