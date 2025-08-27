晴時多雲

MLB》原有望空降防禦率王力拚美聯塞揚 遊騎兵王牌艾歐瓦迪爆肩傷恐報銷

2025/08/27 07:31

遊騎兵35歲強投艾歐瓦迪。（路透）遊騎兵35歲強投艾歐瓦迪。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵35歲強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）本季表現亮眼，有機會爭奪美聯塞揚獎，但今天傳出肩旋轉肌拉傷，預計將缺席剩餘賽季，本季幾乎確定報銷。

艾歐瓦迪上一次登板是在8月22日，在主場對戰守護者投出7局失1分的優質先發，並拿下本季第11勝，但過了幾天後突感肩膀不適，因此中斷牛棚練投並接受核磁共振檢查，診斷為肩旋轉肌拉傷。

「這顯然是個巨大的打擊，」遊騎兵總裁楊恩（Chris Young）表示，艾歐瓦迪本季相當出色，看到這樣的事發生在對球隊如此重要的人身上，真的很難接受，自己為艾歐瓦迪感到難過，也為球隊感到難過。

艾歐瓦迪本人對此也相當沮喪，他坦言自己很想上場投球，但如今卻無法做到這一點，特別是現在這樣的結果，對自己來說真的很難接受。總會覺得或許能避免受傷，但很不幸這次沒能辦到。

艾歐瓦迪本季出賽22場繳出11勝3敗，防禦率為1.73，補足投球局數就能空降美聯防禦率王，這是所有至少投滿100局投手中最佳的防禦率，先發130局投出129次三振。

