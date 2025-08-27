晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》2026年例行賽程出爐 開幕戰史上最早！

2025/08/27 07:58

大谷翔平。（資料照，今日美國）大谷翔平。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟今日宣布2026年例行賽賽程，開幕戰時間訂於美國時間3月25日，由洋基作客甲骨文球場對戰巨人，其餘28隊則是在26日開打，這也成為大聯盟史上最早開打的一次。

為了紀念美國獨立250週年，第96屆明星賽將於7月14日在費城市民銀行球場舉辦，這將是費城人隊史自1996年以來首次主辦明星賽，也是2004年啟用的市民銀行球場首次迎來這項盛會。另外，洋基還將於9月11日至13日在主場迎戰大都會，以紀念911事件25週年。

雖然運動家隊2026年將以西薩克拉門托的蘇特健康球場（Sutter Health Park） 作為主場，但他們也將在6月於拉斯維加斯棒球場（Las Vegas Ballpark）進行兩個主場系列賽。

3月26日作為全體球隊共同開幕日，若不計海外特別開幕戰或國際賽事，將創下大聯盟史上最早全部開打的一次，此前最早的紀錄是本季的3月27日。此外，第6屆世界棒球經典賽（WBC）決賽訂於3月17日舉行，洋基與巨人將在決賽8天後迎來開幕戰，其餘28隊則在9天後正式開打。

道奇開幕戰將在3月26日在主場與響尾蛇進行3連戰，而大谷翔平也將持續力拚30支球團主場全壘打制霸，目前大谷只差費城人市民銀行球場和紅人大美國球場就能完成「開轟大滿貫」壯舉。

