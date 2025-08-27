晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》投球姿勢神似Lincecum！ 大都會將升上華裔大物投手（影音）

2025/08/27 08:14

喬納．唐將被升上大聯盟。（圖片取自X）喬納．唐將被升上大聯盟。（圖片取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今天將本季在小聯盟屠殺級表現喬納．唐（Jonah Tong）叫上大聯盟，預計將會在接下來對馬林魚的比賽初登板。

現年22歲的喬納．唐是華裔加拿大人，目前排名大都會農場第4名與百大新秀第44名，本季他在小聯盟展現傲人的三振功力，22場先發113.2局投球飆出179K，防禦率1.59，近期他被升上3A主投2場先發，11.2局投球就送出17K僅3BB，防禦率是0。喬納．唐的投球姿勢獨特，有點類似2屆塞揚名投林西肯（Tim Lincecum）。

棒球營運總裁史登斯（David Stearns）表示：「對Jonah來說進展很快，但他確實克服了所有我們給他的挑戰，這點值得稱讚。他這一整年都超出我們的期待，讓他處於一個值得獲得機會的位置上。」

喬納．唐在2022年第7輪被大都會選中，一開始並未進入農場體系的前30名，但2024年他用火燙表現被注意到，今年更脫胎換骨，一路從2A直升大聯盟。主帥門多薩（Carlos Mendoza）稱讚：「他宰制了小聯盟。你或許會想，他在2A很好，應該要讓他到3A試試看，但天啊，那2場出賽表現太傑出，真的很難把他留在那邊。」

一位競爭隊伍的球探指出，「我可以合理地說，他或許真的是個異類。」

喬納．唐將成為大都會近期第二位被拉上來的農場大物，麥克萊恩（Nolan McLean）在2周前才被大都會升上來，麥克萊恩前2場大聯盟先發防禦率僅1.46，有望留在輪值當中。

