晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇目前採6人輪值 羅伯斯：大谷翔平能否投滿5局很關鍵

2025/08/27 08:31

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平將在明天於主場先發對戰紅人，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前接受採訪表示，在6人先發輪值的情況下，大谷能否投到第5局十分關鍵，很期待他的表現。

大谷翔平上一次登板投球是在20日客場出戰洛磯，主投4局退場，被敲9支安打，痛失5分責失，吞下本季首敗，表現不盡理想。「投手大谷」本季重返投手丘後，目前已出賽10場，成績0勝1敗、防禦率4.61，累積27.1局投球，失掉14分，投出35次三振、5保送，每局被上壘率為1.28。

大谷翔平明天將先發登板對決紅人，若能投滿5局的話，有機會爭取相隔749天的勝投，他上一次奪勝是2023年美國時間8月9日對巨人。對於大谷翔平明天的表現，羅伯斯坦言，這次先發意義重大，因為目前現在採取6人先發輪值，尤其大谷翔平能否投滿5局就非常關鍵。

道奇先發輪值目前由山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和斯漢（Emmet Sheehan）所組成，羅伯斯坦言，對於目前的先發輪值很滿意，目前沒有打算改回5人先發輪值。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中