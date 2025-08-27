MLB》道奇目前採6人輪值 羅伯斯：大谷翔平能否投滿5局很關鍵

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平將在明天於主場先發對戰紅人，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前接受採訪表示，在6人先發輪值的情況下，大谷能否投到第5局十分關鍵，很期待他的表現。

大谷翔平上一次登板投球是在20日客場出戰洛磯，主投4局退場，被敲9支安打，痛失5分責失，吞下本季首敗，表現不盡理想。「投手大谷」本季重返投手丘後，目前已出賽10場，成績0勝1敗、防禦率4.61，累積27.1局投球，失掉14分，投出35次三振、5保送，每局被上壘率為1.28。

大谷翔平明天將先發登板對決紅人，若能投滿5局的話，有機會爭取相隔749天的勝投，他上一次奪勝是2023年美國時間8月9日對巨人。對於大谷翔平明天的表現，羅伯斯坦言，這次先發意義重大，因為目前現在採取6人先發輪值，尤其大谷翔平能否投滿5局就非常關鍵。

道奇先發輪值目前由山本由伸、大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和斯漢（Emmet Sheehan）所組成，羅伯斯坦言，對於目前的先發輪值很滿意，目前沒有打算改回5人先發輪值。

