MLB》連4戰開轟！ 白襪大物蒙哥馬利刷新隊史最年輕紀錄（影音）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪大物新秀蒙哥馬利（Colson Montgomery）在今天對陣皇家一戰敲出陽春砲，連續4場比賽開轟，刷新隊史最年輕紀錄。

蒙哥馬利去年是大聯盟百大新秀第9名，今年季前排名第39名，7月蒙哥馬利被白襪拉上大聯盟開箱便展現不俗的全壘打產能，在今天開轟後連續4場比賽敲全壘打，以23歲又180天的年紀，成為白襪隊史最年輕連4戰開轟的球員。

蒙哥馬利。（美聯社）

蒙哥馬利加上今天共43場出賽敲出14發全壘打，打擊率2成35，攻擊指數0.856，打進37分打點，被三振44次，選到11次四壞保送。

本季白襪以48勝83敗在美聯墊底，全聯盟戰績僅次於37勝94敗的洛磯，不過蒙哥馬利的表現，或許有望與另一名也在大聯盟的大物捕手提爾（Kyle Teel）一同成為球隊未來的基石。

