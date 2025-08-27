晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》相隔438天重返大聯盟！金鶯布瑞迪許傷癒復出繳好投問天

2025/08/27 09:18

金鶯28歲右投布瑞迪許。（路透）金鶯28歲右投布瑞迪許。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯28歲右投布瑞迪許（Kyle Bradish）去年6月動了手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），相隔438天再度重返大聯盟投手丘，傷後首秀對戰紅襪繳出6局10K失2分的優質先發，但球隊打擊熄火，終場以0：5遭到完封，苦吞本季首敗。

布瑞迪許去年6月14日對戰費城人投出5局失2分的表現之後，因為手肘不適進行韌帶置換手術，休養了1年多才重返大聯盟，7月下旬在小聯盟進行復健賽，布瑞迪許出賽6場拿下1勝，投22局飆出25次三振，被敲23支安打失13分，11分責失分，防禦率為4.91。

布瑞迪許今天傷癒歸隊，傷後首次踏上大聯盟投手丘，對戰紅襪首局投出三上三下，並連飆2K，但2局上被史托瑞（Trevor Story）敲出左外野陽春砲掉分，第3局則是遭漢彌爾頓（David Hamilton）敲出右外野陽春砲，不過布瑞迪許此役大展K功，主投6局用81球，被敲4支安打，包括2轟失2分，另有10次三振，讓對手揮空15次，防禦率為3.00，最快球速為97.8英哩。這也是布瑞迪許生涯第5場單季至少10K的比賽，僅差1K就能追平生涯單場新高。

但是金鶯打線熄火，牛棚投手也無法止住失分，紅襪終場以5：0完封金鶯，收下2連勝，明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）主投8局8K無失分，勇奪本季第9勝，布瑞迪許則是悲情吞下本季首敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中