MLB》相隔438天重返大聯盟！金鶯布瑞迪許傷癒復出繳好投問天

金鶯28歲右投布瑞迪許。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯28歲右投布瑞迪許（Kyle Bradish）去年6月動了手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），相隔438天再度重返大聯盟投手丘，傷後首秀對戰紅襪繳出6局10K失2分的優質先發，但球隊打擊熄火，終場以0：5遭到完封，苦吞本季首敗。

布瑞迪許去年6月14日對戰費城人投出5局失2分的表現之後，因為手肘不適進行韌帶置換手術，休養了1年多才重返大聯盟，7月下旬在小聯盟進行復健賽，布瑞迪許出賽6場拿下1勝，投22局飆出25次三振，被敲23支安打失13分，11分責失分，防禦率為4.91。

請繼續往下閱讀...

布瑞迪許今天傷癒歸隊，傷後首次踏上大聯盟投手丘，對戰紅襪首局投出三上三下，並連飆2K，但2局上被史托瑞（Trevor Story）敲出左外野陽春砲掉分，第3局則是遭漢彌爾頓（David Hamilton）敲出右外野陽春砲，不過布瑞迪許此役大展K功，主投6局用81球，被敲4支安打，包括2轟失2分，另有10次三振，讓對手揮空15次，防禦率為3.00，最快球速為97.8英哩。這也是布瑞迪許生涯第5場單季至少10K的比賽，僅差1K就能追平生涯單場新高。

但是金鶯打線熄火，牛棚投手也無法止住失分，紅襪終場以5：0完封金鶯，收下2連勝，明星右投吉歐里多（Lucas Giolito）主投8局8K無失分，勇奪本季第9勝，布瑞迪許則是悲情吞下本季首敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法