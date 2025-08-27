晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》直球最慢90.4英哩！ 道奇佐佐木朗希3A防禦率高達7.00

2025/08/27 09:43

佐佐木朗希。（資料照）佐佐木朗希。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇佐佐木朗希近期在小聯盟進行復健賽，今天他於3A先發對陣紅雀，在第一局就遭遇危機，且出現球速不佳的狀況，僅投3.2局退場，失掉3分，防禦率上升到7.00。

佐佐木朗希首局面對紅雀打線就先對大物韋瑟霍特（JJ Wetherholt）送出保送，隨後再被柯佩尼亞克 （Matt Koperniak）敲安，形成一、三壘有人局面，三振掉克洛克斯（Jimmy Crooks）後被喬丹（Blaze Jordan）敲出高飛犧牲打失分，最後讓普列托（César Prieto）敲出滾地出局結束首局投球。

2局朗希被首棒打者洛伊德（Matt Lloyd）被敲安後連抓兩個出局數再靠著隊友抓到盜壘下庄，3局投出3上3下，4局連飆2K後被連敲3安掉1分，隨後再投出四壞保送後被換下場。接替上場的克萊茵（Will Klein）先投出觸身球讓朗希多掉1分後解決韋瑟霍特結束這個半局。

總計佐佐木朗希今天一共用75球，其中只有47球是好球，被打5支安打，送出4K、2BB，失掉3分都是自責分，只投直球（41球）與指叉球（34球），值得一提的是他直球最快來到98.8英哩，但最慢卻出現90.4英哩的速度，好消息是指叉球的揮空率不錯，有44%（16次揮棒7次揮空），但直球就只有10%揮空率（20次出棒僅2次揮空）。

佐佐木朗希在3A出賽3場，投9局就失掉8分其中7分是責失分，送出6K、6BB，防禦率高達7.00。

