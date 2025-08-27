MLB》守護者終結連28局未得分 梅西克好投奪首勝寫隊史第3人紀錄

守護者24歲年輕左投梅西克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者24歲年輕左投梅西克（Parker Messick）今天對戰光芒繳出7局6K無失分的好投，幫助球隊以3：0完封光芒，中斷近期的6連敗，他也在生涯第2場先發就收下大聯盟生涯首勝。

梅西克20日迎來大聯盟生涯首秀，面對響尾蛇繳出6.2局6K失1分的優質先發，可惜無關勝敗，生涯第2場先發對上光芒，再度展現十足壓制力，前3局9上9下，並在第5局投出三連K，7局上雖然首度被對手敲出長打攻佔得點圈，但他仍連抓3個出局數，力保不失分。梅西克此役先發7局無失分，只被敲出4支安打，另有6次三振，防禦率降至0.66。

守護者首局靠著曼扎多（Kyle Manzardo）安打串聯、B.奈勒（Bo Naylor）高飛犧牲打，以及羅奇歐（Brayan Rocchio）的適時安打，單局攻下3分鎖定勝局，同時也終結了連續28局未得分的難堪紀錄，梅西克大聯盟生涯首勝開胡，而巴茲（Shane Baz）繳出6局7K失3分的優質先發，悲情吞下本季第11敗。

梅西克成為自守護者隊史第3位生涯前兩場先發至少投6局、失分不超過1分、三振數6次或以上的投手，前兩位分別是1964年的提安特（Luis Tiant）和2019年的瓦利（Aaron Civale）。

