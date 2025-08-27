晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基「怪力男」史坦頓一人打全部！ 開轟灌5打點助隊3連勝

2025/08/27 10:20

史坦頓單場雙安灌進5打點。（美聯社）史坦頓單場雙安灌進5打點。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）滿壘清壘二壘安打與2分砲灌進5分打點，加上希爾（Luis Gil）5局失1分好投，終場以5：1擊敗國民收下3連勝，續居美聯東區第三名與美聯外卡第二名。

本場比賽國民3上阿布拉姆斯（CJ Abrams）率先敲出適時安打助隊首開紀錄，不過下個半局史坦頓就抓住大好機會，於滿壘時鎖定戈爾（MacKenzie Gore）的曲球，以101.6英哩的初速，掃出391英尺的清壘二壘安打，一棒將比數超前為3：1。

洋基自此就未再落後，6局史坦頓再敲出一發2分砲，單場5分打點，包辦洋基所有得分，洋基先發希爾5局掉1分收下本季第2勝，克魯茲（Fernando Cruz）回歸雖搞出劇場僅投0.2局就下場，但希爾（Tim Hill）順利收下解危，洋基明星後援多法爾（Camilo Doval）與貝納（David Bednar）也都沒有出包，助條紋大軍順利收下3連勝。

