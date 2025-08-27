晴時多雲

體育 棒球 旅外

MiLB》莊陳仲敖優質先發悲情吞敗 鄭宗哲雙安、李灝宇連9場敲安

2025/08/27 10:52

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣英雄莊陳仲敖，今天對戰紅雀2A繳出6局7K1責失的好投，但球隊遭到0：2完封，莊陳仲敖悲情吞下本季第11敗。

莊陳仲敖首局首打席就被戴維斯（Chase Davis）敲出全壘打掉分，2人出局後又被巴耶茲（Joshua Baez）擊出長打，之後更盜上二壘，捕手康（Cole Conn）發生傳球失誤，巴耶茲跑回第2分。莊陳仲敖度過首局亂流後回穩，儘管2局下被門多薩（Ramon Mendoza）敲出二壘安打但之後安全下莊，連續解決13名打者。

莊陳仲敖今天主投6局用74球，被敲3安包含1轟，失掉2分，1分為責失分，猛飆7次三振，，賽後防禦率為3.98，終場運動家2A以0：2輸球，莊陳仲敖苦吞本季第11敗。

海盜3A鄭宗哲今天對上藍鳥3A，全場3打數2安打，吞下1次三振，選到1次保送，賽後打擊率為0.223，OPS（整體攻擊指數）0.624。

效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天與雙城3A交手，扛首棒先發三壘手，總計4打數1安打，連續9場敲安，並跑回1分，打擊率升至0.243，OPS為0.756。

運動家高階1A的沙子宸和林維恩同場出賽，沙子宸先發4局被敲7安，包括1轟，失5分，另有1次三振和2次保送，防禦率為4.91，苦吞本季第4敗。林維恩接替沙子宸登板，中繼2局挨1轟失1分，飆出3次三振，防禦率為3.62。

