台中西屯區勇奪少棒雙冠 與美國棒城市霍博肯市跨海結盟

台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市透過視訊方式跨海締結姊妹市區。（民政局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯區與美國紐澤西州霍博肯市透過視訊方式跨海締結姊妹市區，由西屯區長鄭錫禧與霍博肯市長巴拉（Ravinder S. Bhalla）共同簽署協議，霍博肯市以棒球與城市韌性聞名，西屯區中山國中棒球隊今年勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，展現棒球領域的傑出實力，是台中市8年來再度與美國城市建立姊妹市，特別具有意義。

吳世瑋表示，西屯區與霍博肯市在昨晚透過視訊跨海締結姊妹市區，此次締盟順利促成，感謝駐紐約辦事處大使李志強與立委廖偉翔的協助，未來雙方將在交通安全、公共建設、城市治理及文化產業等面向深化合作，台中也期待率團前往霍博肯市交流，同時歡迎霍博肯市長率團來訪，共同開創城市外交。

請繼續往下閱讀...

霍博肯市被譽為美國棒球發源地，也是知名歌手法蘭克·辛納屈的故鄉，並擁有可遠眺紐約天際線的哈德遜河濱公園，為節慶與音樂會的重要場地，音樂與體育文化深植城市精神，鄭錫禧期許，未來兩地可攜手舉辦雙邊文化藝術節，吸引更多國際旅客，深化交流與合作。

鄭錫禧也說，台中市政府坐落在西屯區，西屯是台中市的行政核心，擁有完整的產業聚落與堅實的經濟基礎；經濟上兩地都擁有豐富的產業資源，教育方面，西屯區匯聚逢甲、東海等學府，成為培育國際人才的重要基地，霍博肯市則是有歷史悠久的史蒂文斯理工學院，未來可以促進兩地大學間的交流合作，培養具國際競爭力的青年人才。

出席見證的駐紐約辦事處大使李志強表示，西屯區中山國中棒球隊近期勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，展現棒球領域的傑出實力。未來西屯區與霍博肯市的交流，除涵蓋貿易、高等教育與文化等面向外，也可進一步拓展至棒球運動，深化雙邊友誼，促進更緊密的合作與交流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法