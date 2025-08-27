MLB》天使單季2人30轟！ 創非大谷翔平、「神鱒」來13年首見紀錄

阿德爾本季敲出生涯最多的30轟。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕天使今天以3：7不敵遊騎兵，天使日本先發左投菊池雄星吞下本季第9敗，不過阿德爾（Jo Adell）敲出賽季第30轟，跟沃德（Taylor Ward）寫下天使相隔13年來，再度有非大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）能夠單季2人達30轟以上的紀錄。

菊池雄星今天在首局就被打下3分大局，次局再被全壘打狙擊失掉2分，4局再挨轟失1分，今天他投4局失6分都是責失分，苦吞本季第9敗。遊騎兵則靠著36歲左投柯賓（Patrick Corbin）8局8K無失分好投奪勝，柯賓收下本季第7勝。

值得一提的是，阿德爾在9局開轟，這位昔日大物終於繳出生涯首度單季30轟的表現，他跟沃德（Taylor Ward）兩人都敲生涯新高30轟，是自2012年以來，天使扣除掉大谷翔平以及楚奧特後，首次出現單季2位球員敲出30轟的紀錄。

Jo Adell launches his 30th home run of the season! pic.twitter.com/PvpuXyzKMm — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 27, 2025

2012年天使共有3人敲出30轟以上，川柏（Mark Trumbo）敲出32轟，普侯斯（Albert Pujols）與楚奧特都敲出30轟。

