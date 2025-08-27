晴時多雲

經典賽》日本電視台完全搶不贏！ 日媒爆Netflix砸150億日圓奪轉播權

2025/08/27 11:37

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕影音串流平台巨頭「Netflix」取得明年3月舉辦的第6屆世界棒球經典賽（WBC）在日本的獨家轉播權，大谷翔平曾表態參戰，將率領日本武士隊力拚2連霸，這對日本電視台引發巨大衝擊。

日媒《Sponichi Annex》指出，曾在2023年及前幾屆負責轉播經典賽的TBS電視台關係人士表示，原本以為明年也會播出，結果突然被切斷，局內甚至傳出不滿的聲音。另一位電視界人士也驚訝地說，明明是TBS和朝日電視共同準備的，完全沒料到會這樣。

上屆經典賽是由世界棒球經典賽公司（WBCI）透過讀賣新聞社授權給電視台轉播，昨日讀賣新聞社也發出聲明表示，WBCI未經我們授權，直接將日本地區的轉播及串流權利授予Netflix。這可以解讀為對合作關係遭忽視的憤怒。

日媒《Sponichi Annex》爆料，據電視界人士透露，上屆轉播權利金約30億日圓，而本屆則估計暴增至150億日圓左右，是日本電視台難以負擔的水準。日媒認為，預計2026年以後，轉播權利金仍將持續上漲，因此讓資金雄厚的美國串流平台獨家取得轉播權。

回顧上屆賽事，日本隊奪得世界冠軍，朝日電視轉播的義大利賽8強賽，大谷翔平投打二刀流出擊，曾創下收視率48%、歷史第二高的紀錄，如果未來無法在日本電視台收看的話，這可能對棒球在日本的人氣產生一定影響，日本體育轉播也正面臨巨大變革。

