晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平敲安有打點 克蕭5局好投助道奇奪3連勝

2025/08/27 12:38

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天再戰紅人，三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）寶刀未老，繳出5局6K失1分的好投，道奇在6局下灌進4分鎖定勝局，終場以6：3贏球，收下3連勝，持續穩居國聯西區龍頭。

道奇今天推出37歲老將克蕭掛帥先發，首局首打席就被史提爾（Spencer Steer）敲出長打，克魯茲（Elly De La Cruz）敲安，形成一三壘有人，史提爾之後靠著隊友的滾地球跑回第1分，但道奇下個半局就展開反擊，大谷翔平被三振出局後，貝茲（Mookie Betts）獲得四壞球保送，佛里曼（Freddie Freeman）擊出左外野二壘安打，助隊追成1：1平手。

E.赫南德茲（Enrique Hernández）4局下敲出高飛犧牲打，打回超前分，克蕭度過首局亂流後就馬上回穩，連續解決14名打者，未讓紅人打線再敲出安打和上壘。克蕭總計先發5局用72球，被敲2支安打失1分，另有6次三振無保送，防禦率降至3.06。

道奇6局下攻勢再起，單局灌進4分，明星捕手史密斯（Will Smith）敲出中外野陽春砲，本季第16轟出爐，羅哈斯（Miguel Rojas）則是敲出清壘的中外野二壘安打，一舉掃回2分，大谷翔平也接力敲安，打回球隊第6分。

海伊斯（Austin Hays）7局上擊出左外野2分砲，幫助紅人追到3：6落後，牛棚大將崔南（Blake Treinen）順利守成，守護神史考特（Tanner Scott）成功關門，收下本季第20場救援成功，道奇終場以6：3擊敗紅人，克蕭本季第9勝入袋，8月勇奪5連勝，馬丁尼茲（Nick Martinez）主投5.1局失4分，苦吞本季第10敗。

大谷翔平此役4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，本季累積85分打點，另有1次保送和2次三振，打擊率為0.278，OPS為1.001。

克蕭。（法新社）克蕭。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中