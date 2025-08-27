MLB》大谷翔平敲安有打點 克蕭5局好投助道奇奪3連勝

大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天再戰紅人，三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）寶刀未老，繳出5局6K失1分的好投，道奇在6局下灌進4分鎖定勝局，終場以6：3贏球，收下3連勝，持續穩居國聯西區龍頭。

道奇今天推出37歲老將克蕭掛帥先發，首局首打席就被史提爾（Spencer Steer）敲出長打，克魯茲（Elly De La Cruz）敲安，形成一三壘有人，史提爾之後靠著隊友的滾地球跑回第1分，但道奇下個半局就展開反擊，大谷翔平被三振出局後，貝茲（Mookie Betts）獲得四壞球保送，佛里曼（Freddie Freeman）擊出左外野二壘安打，助隊追成1：1平手。

E.赫南德茲（Enrique Hernández）4局下敲出高飛犧牲打，打回超前分，克蕭度過首局亂流後就馬上回穩，連續解決14名打者，未讓紅人打線再敲出安打和上壘。克蕭總計先發5局用72球，被敲2支安打失1分，另有6次三振無保送，防禦率降至3.06。

道奇6局下攻勢再起，單局灌進4分，明星捕手史密斯（Will Smith）敲出中外野陽春砲，本季第16轟出爐，羅哈斯（Miguel Rojas）則是敲出清壘的中外野二壘安打，一舉掃回2分，大谷翔平也接力敲安，打回球隊第6分。

海伊斯（Austin Hays）7局上擊出左外野2分砲，幫助紅人追到3：6落後，牛棚大將崔南（Blake Treinen）順利守成，守護神史考特（Tanner Scott）成功關門，收下本季第20場救援成功，道奇終場以6：3擊敗紅人，克蕭本季第9勝入袋，8月勇奪5連勝，馬丁尼茲（Nick Martinez）主投5.1局失4分，苦吞本季第10敗。

大谷翔平此役4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，本季累積85分打點，另有1次保送和2次三振，打擊率為0.278，OPS為1.001。

克蕭。（法新社）

