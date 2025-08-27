桌球》世界排名大變動 馮翊新跌破前50 黃怡樺掉出國手保障門檻

馮翊新跌出男子組世界排名前50。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕去年WTT利馬挑戰賽積分8月底到期，台灣好手本週國際桌總世界排名也受到重創，馮翊新、黃彥誠分別跌破前50及前100，41歲老將黃怡樺也下滑至49名，暫時跌出世界前40的國手保障門檻。台灣一哥林昀儒仍維持在11名，台灣一姐鄭怡靜則落居15名。

本週世界排名在歐洲大滿貫賽落幕後出現激烈變動，在主場擊敗世界球王林詩棟奪下男單冠軍的瑞典球星莫雷加德，進帳2000分積分，排名從第7回升至第5，僅次於林詩棟、王楚欽、張本智和、卡德拉諾，也把梁靖崑、F.勒布朗擠到6、7名。瑞典站闖進4強的德國名將杜達也從第10竄升至生涯最佳的第8，向鵬、約基奇分居9、10名。

20歲的高承睿下滑2名來到29名，面臨前30名保衛戰，馮翊新在少了利馬站4強積分140分後，從48名下跌至57名；廖振珽則上升10名來到60名，寫下自2019年1月以來最佳，郭冠宏也回升至73名、張佑安77名。去年利馬站打進4強的黃彥成則從85名大幅滑落至107名。

女子組方面，中國新秀陳熠在歐洲大滿貫賽闖進4強，排名從第10躍升至第8，再創生涯最佳；鄭怡靜則和日本女將長崎美柚互換排名，從14落到15名。去年利馬挑戰賽獲得亞軍的黃怡樺一口氣少了280分積分，排名從上週的36掉到49。

17歲小將葉伊恬在歐洲大滿貫挺進資格賽最終輪，雖然和64強門票失之交臂，排名仍從63名上升至60，續寫生涯新高，李昱諄、簡彤娟則分別下滑至68、74名。

黃怡樺暫時跌出世界排名前40的國手保障門檻。（取自WTT官網）

