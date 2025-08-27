晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》台大重返UBA一級功臣！蔡秉杰報名選秀盼圓職籃夢

2025/08/27 13:01

台大蔡秉杰參加PLG選秀。（資料照，大專體總提供）台大蔡秉杰參加PLG選秀。（資料照，大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG今公布2025選秀大會名單，總計有16位本土及2位外籍生，去年參加SBL選秀落選的台大前鋒蔡秉杰，也出現在此次的報名名單，力拚一圓職籃夢。

本次PLG選秀名單包括林宇謙、林新唯、喬納森、萊恩遠、 江栩頡、曾頎翔、 梁文杰、 江加樂、 莊富甯、黃濬彥、 鍾理翔、梁瀚、洪郁翔、解書懿、陳維哲、黃志恩、蔡秉杰、葉惟捷。

今年TPBL選秀共8人獲選，SBL選秀則是10人獲得青睞，報名前兩場選秀落選的好手，包括林宇謙、林新唯、萊恩遠、 鍾理翔等人，力拚在最後一場選秀踏進職籃舞台。另外SBL選秀一共5位外籍生報名，最後全數落榜，壓軸的PLG選秀僅來自虎尾科大的喬納森、中原大學的陳維哲兩人報名。

少數今年前兩場選秀都沒參加的球員除狀元熱門葉惟捷外，前台大男籃前鋒蔡秉杰也是其中一人，他去年就曾參加SBL選秀，但未獲青睞，回到校園成功幫助球隊重返一級，今夏自物理治療學系畢業後，也隨SBL台啤隊練球，希望能延續籃球路。

2019年畢業自台大醫學系的劉人豪，在第17季SBL選秀被台銀以第2輪第1順位指名，成為SBL史上第1位來台大的球員，蔡秉杰如今報名PLG選秀，若能在第四隊洋基隊需要人手下獲得青睞，將成為職籃時代第一位來自台大的球員。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中