PLG》台大重返UBA一級功臣！蔡秉杰報名選秀盼圓職籃夢

台大蔡秉杰參加PLG選秀。（資料照，大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG今公布2025選秀大會名單，總計有16位本土及2位外籍生，去年參加SBL選秀落選的台大前鋒蔡秉杰，也出現在此次的報名名單，力拚一圓職籃夢。

本次PLG選秀名單包括林宇謙、林新唯、喬納森、萊恩遠、 江栩頡、曾頎翔、 梁文杰、 江加樂、 莊富甯、黃濬彥、 鍾理翔、梁瀚、洪郁翔、解書懿、陳維哲、黃志恩、蔡秉杰、葉惟捷。

請繼續往下閱讀...

今年TPBL選秀共8人獲選，SBL選秀則是10人獲得青睞，報名前兩場選秀落選的好手，包括林宇謙、林新唯、萊恩遠、 鍾理翔等人，力拚在最後一場選秀踏進職籃舞台。另外SBL選秀一共5位外籍生報名，最後全數落榜，壓軸的PLG選秀僅來自虎尾科大的喬納森、中原大學的陳維哲兩人報名。

少數今年前兩場選秀都沒參加的球員除狀元熱門葉惟捷外，前台大男籃前鋒蔡秉杰也是其中一人，他去年就曾參加SBL選秀，但未獲青睞，回到校園成功幫助球隊重返一級，今夏自物理治療學系畢業後，也隨SBL台啤隊練球，希望能延續籃球路。

2019年畢業自台大醫學系的劉人豪，在第17季SBL選秀被台銀以第2輪第1順位指名，成為SBL史上第1位來台大的球員，蔡秉杰如今報名PLG選秀，若能在第四隊洋基隊需要人手下獲得青睞，將成為職籃時代第一位來自台大的球員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法