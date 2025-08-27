TPBL》秘書長只當一季就卸任 齊文駿：希望讓台灣籃球讓球迷們驕傲

齊文駿卸任秘書長。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將邁入第二個球季，聯盟今天宣布秘書長齊文駿因個人生涯規劃考量卸任秘書長一職，由王志群暫代秘書長一職，齊文駿今感謝7支球隊和會長莊瑞雄給自己這個機會，對這一年充滿感謝。

齊文駿擁有美國南加州大學工商管理碩士學歷，曾任NBA中國分公司策略及發展副總裁、暴雪娛樂中國區資深電競總監、康泰納仕集團中國區行銷部執行長，跨足各大企業，去年9月接下TPBL新聯盟秘書長一職，不過任期僅一年就畫下句點。

齊文駿稍早在社群對於卸下職務一事表示，「要說的真的太多了！太多美好的回憶，太多珍貴的友情。我真的很感謝。」

齊文駿感謝球迷為自己帶來動力，也感謝7支球隊和會長莊瑞雄給予自己機會和信任，「有一件事我很肯定：我們的目標都一樣，就是要讓台灣籃球發展成球迷們真正驕傲的一個聯盟。」

齊文駿感謝聯盟的贊助商和夥伴，「我們的贊助商在別人都觀望的時候，願意投資支持一個全新的聯盟。這份情誼對我來說意義重大。我永遠不會忘記。TPBL的夥伴們，外面總是有人唱衰、質疑，但你們打出了讓人驕傲的一季，為下一季奠定了很棒的基礎。無論我在哪裡，我都會一直為你們加油。」

齊文駿最後不忘感謝最重要的家人，「我最親愛的老婆和小孩們，我愛你們。這段路程對我們全家來說都不容易。謝謝你們的包容、你們的堅強，還有讓我去追這個籃球夢。」

