MLB》42歲老鬼韋蘭德喜迎本季第2勝 生涯三振數獨居史上第9

〔體育中心／綜合報導〕巨人42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發面對小熊，繳出6局5K失2分的優質先發，助隊以5：2贏球，也收下本季第2勝，並在生涯三振榜上獨居第9名。

韋蘭德賽前只差1次三振，就能超越名人堂強投W.強森（Walter Johnson）），獨佔史上三振榜第9名的位置。韋蘭德今天首局成功三振了小熊強打塔克（Kyle Tucker），順利達成里程碑，下一個目標將是傳奇巨投裴瑞（Gaylord Perry）的3534次三振。

韋蘭德前3局有效壓制巨人打線，但第4局遭明星外野手哈普（Ian Happ）敲出長打，兩人出局後投出四壞球保送，蕭（Matt Shaw）在一三壘有人敲出帶有追平分的安打，小熊追到1：1平手。「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）和凱利（Carson Kelly）第5局安打串聯，打回小熊超前分。

巨人也在下個半局展開反攻，馬托斯（Luis Matos）和拉莫斯（Heliot Ramos）接力敲出長打扳平戰局，德弗斯（Rafael Devers）適時敲出敲安打回超前分，查普曼（Matt Chapman）在第6局擊出左外野2分砲鎖定勝局，巨人終場就以5：2擊敗小熊，近期拉出一波3連勝。

韋蘭德此役主投6局用101球，被敲7支安打失2分，另有5次三振和2次四壞球保送，防禦率降至4.55，除了本季第2勝入袋外，生涯也累積了264勝，目前以3520次三振獨居史上第9名。

