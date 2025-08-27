新北海山高中、中和國小手球隊爭光 雙獲法國巴黎國際手球分齡賽冠軍

新北市海山高中手球隊參加「2025法國巴黎國際手球分齡賽」，勇奪U16男子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2025法國巴黎國際手球分齡賽」上個月落幕，新北市代表隊大放異彩，海山高中男子手球隊勇奪U16男子組冠軍，中和國小女子手球隊驚險逆轉，拿下U14女子組冠軍，市長侯友宜今天在市政會議頒發20萬元培訓金，鼓勵選手努力不懈、再創佳績。

侯友宜表示，新北市深耕基層手球運動，海山高中曾在全國中小學師生手球錦標賽完成3連霸，2024年義大利史博登國際賽奪得亞軍，今年再度拿下國際賽冠軍；中和國小女子手球隊是名副其實的「冠軍之師」，自108學年度起在全國手球錦標賽U12女子組締造5連霸佳績，更在巴黎分齡賽連續3年稱后，寫下3連霸輝煌紀錄。

海山高中這次與來自9個國家、19支隊伍同場競技，歷經分組、附加賽一路過關斬將，最終在冠軍戰以22比21險勝對手，驚險登頂。海山高中手球隊教練朱裘恩表示，「這是隊史意義非凡的一座冠軍獎盃，孩子們的專注與拚搏是關鍵。」隊長秦祥顗說，隊員在賽前花很多時間磨合默契、調整心態，比賽中每個人都展現團隊力量，這份經驗將成為一生難忘的寶藏。

另外，中和國小決賽面對巴西強敵，展現超齡的冷靜與韌性，在落後情況下上演大逆轉，將冠軍獎盃高高舉起。中和國小手球隊教練感性表示，團隊早就設定奪冠目標，但若沒有球員場上的全力拚搏與場下的紀律，榮耀不可能實現。隊長陳奕伶說，隊員投入無數時間訓練，靠團結合作才能逆轉勝，「這座冠軍成為夢想最好的見證」。

新北市中和國小手球隊參加「2025法國巴黎國際手球分齡賽」，拿下U14女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

