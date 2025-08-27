MLB》道奇打出「完美一戰」！ 羅伯斯笑稱：感覺狀態很不錯

道奇擊敗紅人，賽後總教練稱讚球隊表現。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：3擊敗紅人，持續守住國聯西區王座，就連總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後都少見地稱讚自家人，認為本場比賽是完美一戰。

今天道奇由名將克蕭（Clayton Kershaw）主投，雖然首局就被紅人打下1分，但很快就靠著對手的失誤以及佛里曼（Freddie Freeman）的二壘安打追平，4局赫南德茲（Enrique Hernández）高飛犧牲打打下超前分，6下史密斯（Will Smith）陽春砲與羅哈斯（Miguel Rojas）2分打點二壘安打、大谷翔平適時安打灌進4分大局，儘管被海伊斯（Austin Hays）敲出2分砲，最終道奇仍以6：3順利守成。

克蕭本場只投5局掉1分送出6K沒有四壞保送，因為中4日道奇僅讓他投72球就退場，他也順利拿下賽季第9勝，防禦率3.06。

羅伯斯賽後稱讚隊伍：「大家的打席內容都很好，牛棚也確實完成他們的工作。我認為這是一場完美的比賽。」接著羅伯斯也笑著說道：「球隊的狀態感覺很不錯。」

道奇今天擊敗紅人，不過教士同樣也擊敗水手，兩隊依舊維持著1場的勝差，道奇以76勝57敗位居國聯西區龍頭，教士75勝58敗緊追在後，目前於國聯外卡名列第二。

