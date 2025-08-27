PLG》選秀名單出爐！握有狀元籤的洋基工程有何規劃？

「洋基工程」握有狀元籤。（資料照，PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+ 今公佈2025選秀大會確定名單，總計有18人報名，其中又以旅外好手葉惟捷成為狀元呼聲最高。目前已經確定加入的洋基工程在這次選秀會上握有狀元籤，但目前球隊尚未公布總經理、教練團等人選，對於選秀有何佈局規劃？發言人程志豪表示，目前會圍繞在教練團戰術配置去尋找合適的球員，也已經針對名單進行討論，「大家都想知道我們想選誰或是想找哪些球員加入，先讓我們保密一下，屆時就會知道。」

PLG今天公布最後選秀會報名名單，總計有18人報名，選秀會預計在9月2日晚間7點進行。目前公布的選秀順序，新軍洋基工程握有狀元籤，第2到4順位分別是台鋼獵鷹、富邦勇士和桃園領航猿。

請繼續往下閱讀...

針對目前選秀規劃，程志豪表示，一切尊重總經理、教練團的安排，會圍繞在教練的核心戰術去尋找合適的球員進行配置，人選方面先暫時保密，屆時大家都會知道。

洋基工程上週確定加入PLG，不過球隊詳細資訊都尚未對外透露，目前傳出總經理、總教練的可能人選是錢韋成、李逸驊。對於球隊詳細的狀況，程志豪表示，預計選秀會後將正式召開記者會，對外正式介紹球隊，包含從總經理、教練團到球員陣容，請大家拭目以待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法