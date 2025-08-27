運動部》迎戰明年亞運及單項協會改選 新科部長李洋首要課題

李洋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕行政院內閣異動改組，其中9月9日即將正式掛牌的運動部，確定由奧運兩屆羽球男雙金牌李洋接下首任部長，次長則為現任體育署長鄭世忠，以及運科中心執行長黃啟煌，運動部「三本柱」首要課題，正是明年日本登場的名古屋亞洲運動會，以及國內各運動單項協會改選。

8月12日剛滿30歲的李洋，榮膺我國史上最年輕的部長，青春活力加上奧運英雄光環，不但是此次內閣改組頗受矚目焦點，更象徵體壇改革接班的新力量，這也是昔日田徑國手戴遐齡、女籃退役名將錢薇娟擔任體育署前身的體委會主委、副主委等要職之後，再度由國手出身的運動員來帶領全國最高層級運動行政機關。

請繼續往下閱讀...

至於鄭世忠熟悉行政流程及政治敏感度，黃啟煌則具備運動科學的專業背景，經驗豐富的兩人可協助處理繁雜實務，以利全新部會推動落實政策目標。此外，運動部常務次長傳出將由現任體育署副署長洪志昌接手，新設的全民運動署則由現任體育署副署長房瑞文擔任署長。

運動部代表台灣體壇發展里程碑，也是新成立二級機關，經費規模將達248億元，涵蓋競技運動、全民體育、國際賽事、適應體育與運動產業等範疇，手握龐大資源的李洋上任後，就得面臨明年各大運動單項協會改選，以及9月中旬亞運爭取佳績等重大課題，考驗整個領導團隊的智慧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法