晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

運動部》迎戰明年亞運及單項協會改選 新科部長李洋首要課題

2025/08/27 14:23

李洋。（資料照，記者王藝菘攝）李洋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕行政院內閣異動改組，其中9月9日即將正式掛牌的運動部，確定由奧運兩屆羽球男雙金牌李洋接下首任部長，次長則為現任體育署長鄭世忠，以及運科中心執行長黃啟煌，運動部「三本柱」首要課題，正是明年日本登場的名古屋亞洲運動會，以及國內各運動單項協會改選。

8月12日剛滿30歲的李洋，榮膺我國史上最年輕的部長，青春活力加上奧運英雄光環，不但是此次內閣改組頗受矚目焦點，更象徵體壇改革接班的新力量，這也是昔日田徑國手戴遐齡、女籃退役名將錢薇娟擔任體育署前身的體委會主委、副主委等要職之後，再度由國手出身的運動員來帶領全國最高層級運動行政機關。

至於鄭世忠熟悉行政流程及政治敏感度，黃啟煌則具備運動科學的專業背景，經驗豐富的兩人可協助處理繁雜實務，以利全新部會推動落實政策目標。此外，運動部常務次長傳出將由現任體育署副署長洪志昌接手，新設的全民運動署則由現任體育署副署長房瑞文擔任署長。

運動部代表台灣體壇發展里程碑，也是新成立二級機關，經費規模將達248億元，涵蓋競技運動、全民體育、國際賽事、適應體育與運動產業等範疇，手握龐大資源的李洋上任後，就得面臨明年各大運動單項協會改選，以及9月中旬亞運爭取佳績等重大課題，考驗整個領導團隊的智慧。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中