體壇》確定出任運動部長！李洋提出6大體育政策

2025/08/27 14:36

李洋。（資料照，記者王藝菘攝）李洋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕行政院今天公布內閣人事異動，運動部確定由李洋出任部長一職，30歲的他也成為最年輕的部長。對於即將走馬上任，他在社群媒體正式公告好消息，並且公布自己未來將推動的6大體育政策，希望用運動員的經驗持續為台灣體育努力。

李洋聲明全文如下：

今天正式接受行政院邀請，出任即將成立的運動部首任部長，這對我來說是一個新的旅程，也是一份重大的責任。

我衷心感謝總統、行政院長，以及一路以來支持我的家人、夥伴與社會各界。謝謝你們相信我可以承擔這項任務，我也會用行動回應這份信任和所有人的期待。

我過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。退役後，我在教育現場與產業端持續耕耘，現在我會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策。

外界或許會擔心我的行政資歷不夠完整，我也坦白說，這是一場我必須快速學習的挑戰，但我不會單打獨鬥。我相信「專業領航、團隊治理」，運動部將集結專業人才、行政團隊以及各方資源一起向前，讓理想不只停留在紙上，而是確實落地。

針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。未來我將全心全意投入部長職責，把每一分時間與精力都放在這件我深愛的事上：讓運動更好。

我將從以下六個重點出發，積極落實總統的體育政策政見，讓臺灣運動向上、也向下扎根：

• 全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活

• 整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境

• 推動國際賽事與交流：讓世界看見臺灣運動的實力與風采

• 促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大臺灣運動產業影響力

• 實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量

• 投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。

我知道，這一步不會輕鬆。

但我一直相信：「不怕挑戰，因為身後有你們。」

謝謝大家的支持，也邀請你們和我一起，用運動讓臺灣更好。

