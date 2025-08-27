晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇低調簽下已3年沒在大聯盟投球的30歲側投 美媒分析原因

2025/08/27 16:04

米爾斯。（資料照）米爾斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動紀錄，衛冕軍道奇在美國時間16日默默以小聯盟合約簽下一位30歲右側投米爾斯（Wyatt Mills），不過米爾斯已經快3年沒在大聯盟投球，美媒也分析這筆簽約的用意。

米爾斯最初是在2017年選秀會第3輪被水手相中的好手，2021年迎來大聯盟初登板，不過表現不理想，12.2局投球防禦率高達9.95。隔年他在水手投8.2局後被交易至皇家，為皇家出賽20.2局後遭到指定讓渡（DFA），季後被交易至紅襪。

然而2022年也是米爾斯最後一次在大聯盟投球，因動TJ手術的關係連續缺席2023與2024賽季，直到今年才重返投手丘。本季米爾斯在紅襪3A出賽32場，投52局送出49次三振，防禦率3.46。米爾斯在8月初遭紅襪釋出，不到兩週後與道奇簽約。

米爾斯生涯在大聯盟出賽38場，投42局送出37次三振，防禦率6.21。《Dodgers Nations》分析，米爾斯將會道奇提供非名單投手深度，儘管米爾斯本季不太有機會為道奇出賽，但如果他在3A表現足夠出色，明年有望與道奇簽下新合約，並受邀參加春訓爭取開季一席之地。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中