MLB》道奇低調簽下已3年沒在大聯盟投球的30歲側投 美媒分析原因

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動紀錄，衛冕軍道奇在美國時間16日默默以小聯盟合約簽下一位30歲右側投米爾斯（Wyatt Mills），不過米爾斯已經快3年沒在大聯盟投球，美媒也分析這筆簽約的用意。

米爾斯最初是在2017年選秀會第3輪被水手相中的好手，2021年迎來大聯盟初登板，不過表現不理想，12.2局投球防禦率高達9.95。隔年他在水手投8.2局後被交易至皇家，為皇家出賽20.2局後遭到指定讓渡（DFA），季後被交易至紅襪。

然而2022年也是米爾斯最後一次在大聯盟投球，因動TJ手術的關係連續缺席2023與2024賽季，直到今年才重返投手丘。本季米爾斯在紅襪3A出賽32場，投52局送出49次三振，防禦率3.46。米爾斯在8月初遭紅襪釋出，不到兩週後與道奇簽約。

米爾斯生涯在大聯盟出賽38場，投42局送出37次三振，防禦率6.21。《Dodgers Nations》分析，米爾斯將會道奇提供非名單投手深度，儘管米爾斯本季不太有機會為道奇出賽，但如果他在3A表現足夠出色，明年有望與道奇簽下新合約，並受邀參加春訓爭取開季一席之地。

