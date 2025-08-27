MLB》8月5戰全勝還寫史上唯一特殊紀錄！道奇克蕭直呼幸運撐完5局

克蕭。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）今天先發面對紅人繳出5局6K失1分好投，幫助球隊收下3連勝。克蕭8月5戰全部奪勝，還寫下特殊紀錄。

克蕭此役只投5局掉1分送出6K沒有四壞保送，由於距離上一次登板只休息4天，道奇僅讓他投72球就退場，他也順利拿下賽季第9勝，防禦率3.06；克蕭8月5場先發都拿下勝投，單月28.2局只失掉6分責失，防禦率是相當優異的1.88，送出19次三振僅出現3保送。

此外，根據《OptaSTATS》數據指出，自1988年起記錄投球數以來，大聯盟一共出現566次以先發投手身分在單月拿下5勝（或以上）的情況，其中只有1人的單月總用球數少於400球，那就是這個月的克蕭，他8月5場先發一共只投395球。

37歲的克蕭本季四縫線速球均速只有89英哩（約143.2公里），創下生涯新低；今天他投72球中有20顆四縫線速球，均速88.1英哩（約141.7公里），再搭配31顆滑球、16顆曲球與5顆快速指叉球，讓紅人打者5局只敲出2支安打，將「老人球」發揮到極致。

克蕭證明自己寶刀未老，不需球速也能繼續宰制大聯盟。不過賽後他坦言：「我的速球幾乎沒有任何活力，其他球路也差不多。幸好（捕手）史密斯（Will Smith）配球很出色，我們多用不同的球路去混淆，讓打者失去平衡，很幸運能撐過5局。」

