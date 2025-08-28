大谷翔平投打二刀流出擊拚今年首勝 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

道奇日本巨星大谷翔平今天將以投打二刀流出擊，在主場迎戰紅人。「投手大谷」本季10場先發，吞下1敗、防禦率4.61，共投27.1局賞35次三振。大谷今天要力拚本季首勝；紅人推出左投洛多洛（Nick Lodolo）先發，這位27歲好手本季23場先發，戰績8勝6敗、防禦率3.05。

中職方面，中信兄弟今天在大巨蛋面對樂天桃猿。中信兄弟推出洋投羅戈，本季先發19場戰績8勝7敗、防禦率2.17。桃猿派出本土投手黃子鵬，本季先發17場戰績4勝6敗，防禦率4.39。

另外，今日還有2025年世界羽球錦標賽、2025美網賽事，敬請鎖定轉播。

MLB

07：05 費城人 VS 大都會 愛爾達體育2台

08：30 紅人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 老虎 VS 運動家 愛爾達體育2台

（D-LIVE）11:30D 教士 VS 水手 愛爾達體育1台

WNBA籃球賽

（D-Live）11：30 太陽 VS 羽翼 緯來體育

BWF 世錦賽

15：30 16強 （上） 第1場地 愛爾達體育3台

15：30 16強 （上） 第2場地 愛爾達體育2台

23：00 16強 （下） 第1場地 愛爾達體育3台

23：00 16強 （下） 第2場地 愛爾達體育2台

中職

18：30 樂天桃園 VS 中信兄弟 緯來體育

2025登峰造極排球賽

19：00 高中男子組決賽 MOMO TV

美網

07：00 第四日賽事

23：00 第五日賽事

轉播：博斯運動一台、MOMO TV

